Tramway de Casablanca: les essais des lignes T3 et T4 vont bientôt démarrer

Par LeSiteinfo avec MAP

Les essais d’ensemble du projet des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca démarreront lundi prochain, annonce Casa Transport.

La société précise, dans un communiqué, que ces essais constituent la dernière phase des tests et qu’ils seront suivis par la marche à blanc en conditions réelles de circulation, rappelant que les essais statiques ont déjà eu lieu et que les essais dynamiques ont été entamés en juillet dernier.

La même source indique que les essais d’ensemble se dérouleront entre 8h à 22h à une fréquence de passage des rames assez élevée et permettront de vérifier trois élements essentiels pour garantir un futur service fiable, sécurisé et pérenne à savoir: les fonctionnalités d’ensemble, l’exploitabilité du service et la résilience du système de transport dans sa globalité.

Casa Transport souligne qu’il s’agit d’une part, de vérifier que l’ensemble des sous-systèmes remplissent bien les fonctions attendues. D’autre part, ces essais attestent que le programme d’exploitation des futures lignes s’accorde avec le service opérationnel des lignes T1 et T2.

Les équipes projets s’assurent durant cette phase aussi que le service nominal de transport peut être rétabli dans un délai acceptable, en cas d’une perturbation ou d’un dysfonctionnement, note le communiqué.

Le programme des essais d’ensemble arrêté s’étale sur 6 périodes d’une semaine chacune, à partir du 19 février et se poursuivant jusqu’au 30 mars prochain.

Casa Transport rappelle l’importance du respect du code la route et de l’exclusivité de la plateforme voie ferrée du tramway, pour la sécurité des équipes projets et des citoyens, conclut le communiqué.

S.L