Casablanca: nouvelles révélations dans l’affaire du directeur d’école accusé d’abus sexuel

Une élève de l’école primaire Abi Al Kacem Achabi, située dans l’arrondissement Sbata, à Casablanca, a accusé le directeur de l’établissement scolaire d’abus sexuel.

Ces accusations graves ont poussé la délégation régionale de l’Education nationale à suspendre le suspect en attendant les conclusions de l’enquête.

Contactée par Le Site info, Abdellatif Chaouki, le directeur régional, a indiqué que la jeune fille, âgée de 11 ans, a déposé plainte contre le directeur, l’accusant de l’avoir harcelée sexuellement dans son bureau. Les autorités ont interpellé le présumé coupable qui a été entendu dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Par ailleurs, plusieurs parents d’élèves se sont confiés à Le Site info, indiquant que le suspect n’aurait jamais commis ce genre de délit.

«Il est connu pour son sérieux, son honnêteté et sa gentillesse. Je suis certain qu’il est innocent», souligne un parent, précisant que le directeur prendra sa retraite dans trois mois. «Il a toujours été exemplaire, pendant des années de bons et loyaux services», a-t-il assuré.

H.M.