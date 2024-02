Meurtre du mari de la chanteuse Rym Fikri : son avocat s’exprime (Document)

Mourad El Ajjouti, avocat de l’artiste marocaine, Rym Fikri, a publié un communiqué de presse jeudi soir afin d’exprimer l’étonnement de sa cliente face aux déclarations faites par la famille du défunt quelques heures seulement après que la police ait confirmé l’assassinat de ce dernier.

El Ajjouti a affirmé que ces déclarations choquantes, qui surviennent à un moment inapproprié, visent à priver sa cliente de son droit à l’héritage. « Nous avons reçu pour notre plus grande surprise des accusations de la famille du mari de ma cliente quelques heures seulement après l’annonce de sa douloureuse disparition. Nous condamnons ces accusations infondées et sans preuves et nous nous interrogeons sur leurs raisons à ce moment particulier », souligne le communiqué.

El Ajouti a ajouté que ces déclarations ont pour but de priver ma cliente de ses droits liés à l’héritage. « Tout en comprenant les circonstances difficiles que traverse la famille du défunt, nous les alertons que ces déclarations, qui relèvent de la diffamation tombent sous le coup de la loi pénale et ma cliente se réserve le droit de recourir à toutes les procédures légales pour protéger sa réputation et ses droits », ajoute le communiqué.

Pour rappel, cette affaire remonte au 8 février, lorsque les services de police de Casablanca ont reçu une plainte concernant l’enlèvement d’une personne par les utilisateurs d’un véhicule 4X4. Une enquête judiciaire sous la supervision du procureur a été ouverte.

Les procédures de recherche ont abouti à l’arrestation du suspect principal qui a contribué à l’exécution matérielle du crime de détention, d’enlèvement et de torture menant à la mort, dans un conteneur à son domicile dans la région de Mansouria, près de Mohammedia, avant de se débarrasser du corps mutilé dans une rivière près de Rabat.