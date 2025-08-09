Quand Rym Fikri et Ilyass El Maliki font la promotion d’une marque au Morocco Mall (VIDEO)

L’inauguration du magasin Alcott au Morocco Mall, ce vendredi, s’est transformée en un véritable événement artistique et social, réunissant la chanteuse marocaine Rym Fikri et le célèbre streamer marocain Ilyass El Maliki.

Rym Fikri a captivé l’attention dès les premières minutes, interprétant plusieurs de ses chansons phares. Elle a ensuite rejoint Ilyass El Maliki pour une séquence de danse pleine d’énergie, apportant une touche de gaieté et de convivialité à l’ambiance de l’événement.

La surprise de la soirée est venue lorsque les participants ont célébré l’anniversaire d’Ilyass El Maliki. Tous ont entonné en chœur “Joyeux anniversaire” dans un moment immortalisé par les caméras des spectateurs et largement relayé sur les réseaux sociaux.