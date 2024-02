Météo : la pluie de retour jeudi au Maroc (prévisions)

Hocine Ouabed, chef du service de communication de la Direction de la météorologie nationale (DGM), prévoit un changement des conditions météorologiques au Maroc à partir de ce jeudi 15 février 2024. Des nuages affecteront le nord-ouest du pays, apportant de la pluie dans plusieurs régions marocaines.

En effet, Ouabed a confirmé qu’il y aurait un changement jeudi prochain, avec des nuages affectant le nord-ouest du pays, qui apporteront de la pluie dans les régions de Tanger, Loukkos, Gharb, Rif, Saïss, et le nord-est du pays. Cette pluie tombera après trois jours où les températures ont grimpé.

Voici par ailleurs les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 14 février 2024 :

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud, les plaines Nord et Centre.

– Formations brumeuses sur les plaines Nord, les côtes Sud, le Nord de l’Oriental et la rive Méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Centre, le Nord des provinces Sud, le Sud l’Oriental et la région de Tanger.

– Températures minimales de l’ordre de 09/15°C sur les reliefs, le Sud-Est et l’Oriental, de 19/25°C sur le Nord des provinces Sud et les régions Centre et de 14/20°C partout ailleurs.

– Températures journalières en baisse sur l’Ouest des provinces Sud et le Sud-Est et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée au nord de Tan Tan et peu agitée à agitée au sud de Tan Tan.