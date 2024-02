Intempéries à Marrakech: plusieurs quartiers sous l’eau (VIDEO)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues vendredi sur la ville de Marrakech ont inondé plusieurs quartiers. Selon une source de Le Site info, les averses ont bloqué la circulation au niveau de nombreux axes routiers, surtout ceux qui connaissent des travaux de réaménagement, ce qui a provoqué la colère des automobilistes.

Et d’ajouter qu’une opération d’assainissement a été menée deux jours avant l’arrivée des pluies. Pourtant, la ville a été inondée à cause de l’accumulation des déchets.

Rappelons que de fortes rafales de vent (75-120 km/h) avec chasse-poussières locales et de fortes pluies orageuses (30-110 mm), ainsi que des chutes de neige (20-50 cm) sont prévues de jeudi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes rafales de vent (100-120 km/h) avec chasse-poussières locales sont prévues, de jeudi à 18h à vendredi à 23h, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tétouan, Driouch, Taounate et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique actualisé de niveau de vigilance rouge.

Ce même phénomène (85-100 km/h) est également attendu durant la période dans les provinces de Larache, Chichaoua, Moulay Yacoub, Meknès, Sefrou, Tinghir, Al Haouz, Guercif, Ouarzazate, El Hajeb, Ifrane, Fès, Ouezzane, Benslimane, Rabat-Salé, Skhirate-Témara et Khémissat, prévoit la même source dans un bulletin de niveau de vigilance orange.

Ces fortes rafales de vents (75-85 km/h) seront observées aussi dans les provinces de Kénitra, Settat, Rehamna, Mohammedia, Essaouira, Tanger-Assilah, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Casablanca, Mediouna, Sidi Ifni, Tiznit, El Jadida, Sidi Slimane, Boulemane, Sidi Kacem, Berrechid, Marrakech, Midelt et Nouaceur, selon la même source.

Par ailleurs, de fortes pluies orageuses (90-110 mm) sont attendues de vendredi à 00h à samedi à 10h dans les provinces de Tétouan, Ouezzane, Larache et Chefchaouen, ajoute la même source dans ce bulletin spécial de niveau vigilance « rouge ».

De même, les provinces d’Azilal, d’Al Haouz, de Tanger-Assilah, Midelt, de Béni Mellal, de Fahs-Anjra, de Taza, de Taounate, Al-Hoceima, Ifrane, Guercif, Boulemane et Sefrou seront concernées durant la même période par de fortes pluies orageuses (60-90 mm), porsuit la DGM dans son alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30-60 mm) sera enregistré de vendredi à 00h à samedi à 06h dans les provinces de Skhirat-Témara, Chichaoua, Essaouira, Rabat, Salé, Safi, Khénifra, Fquih Ben Saleh, M’diq-Fnideq, Kénitra, Benslimane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, El Hajeb, Khémisset, Mohammadia, Mediouna, Casablanca, Nouaceur, Berrchid, El Jadida, Agadir, Youssoufia, Rehamna et Sidi Bennour, relève le bulletin. Le bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange précise que des chutes de neige concerneront, au delà de 1900 mètres, de vendredi à 00h à samedi à 18h, les provinces de Ifrane, Midelt, Tinghir, Azilal et Béni Mellal, Boulemane, Al Haouz, Guercif, Sefrou et Taza.

H.M.