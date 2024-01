Casablanca: du nouveau concernant la nouvelle décharge

Le Conseil de la ville s’apprête à trancher pour le prix d’acquisition du foncier de la nouvelle décharge, situé dans la commune d’Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna.

Selon une source de Le Site info, la commune veut déminer le dossier de cette nouvelle décharge et mettre fin au conflit sur le foncier afin d’entamer sa construction dans les plus brefs délais. Et d’ajouter qu’une expertise immobilière est en cours afin de fixer le juste prix de ce terrain, d’une superficie de 260 hectares.

On apprend également que la préqualification des sociétés éligibles à la procédure d’appel d’offres a déjà été lancée.

Rappelons qu’une commission du ministère de l’Intérieur avait auparavant exprimé son désaccord vis-à-vis de cette proposition d’acquérir un bien immobilier à Al Majjatia Oulad Taleb car celui-ci ne correspond point aux visions et aux spécificités urbanistiques de cette zone, fixées par le plan d’aménagement de cette commune rurale, adopté par le Conseil de Casablanca en 2019.

Plusieurs responsables communaux avaient également exprimé leur refus de la réalisation d’une décharge publique dans la province de Médiouna vu qu’il est prévu la construction d’une faculté des lettres et une autre de médecine et de pharmacie.

