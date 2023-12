CAN 2023: ce qu’il faut retenir de la conférence de Walid Regragui

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué que la sélection marocaine de football aura l’avantage de disputer la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire dans le costume de favori, assurant que les Lions de l’Atlas disposent de tous les ingrédients pour faire une bonne CAN.

« Etre des outsiders en Coupe du monde et des favoris à la CAN est un atout. Nous avons acquis un nouveau statut pas seulement en Afrique mais également au niveau mondial avec une place au Top 15 », a affirmé Walid Regragui, lors d’une conférence de presse tenue au complexe Mohammed VI de football à Salé pour la présentation des vingt-sept joueurs sélectionnés.

Selon lui, « les joueurs doivent s’adapter à ce nouveau statut. C’est toujours plaisant d’être une équipe qu’ont craint et c’est un statut auquel nous devons nous habituer car nous ambitions de devenir une nation qui se place parmi les favoris ».

Revenant sur la convocation de joueurs de l’équipe nationale olympique, Walid Regragui a expliqué que leur présence sur la liste finale est logique car elle s’insère dans le sens de l’évolution de l’équipe nationale.

« Les jeunes joueurs convoqués méritent leur place au sein du groupe car ils signent de bonnes performances avec leurs clubs respectifs en tant que titulaires. Nous disposons d’un bon équilibre entre le présent et l’avenir pour que ces jeunes grandissent avec le groupe qui a fait la Coupe du monde et prendre le relais par la suite ».

Pour ce qui est de la convocation de Mohamed Chibi, qui évolue dans les rangs de l’équipe égyptienne de Pyramids, il a expliqué que « le premier choix a été pour Ayoub El Amloud, mais il sera indisponible pour au moins 15 jours après avoir contracté une blessure lors du match ayant opposé le Wydad Casablanca au Hassania Agadir en Botola Pro D1. Je ne pouvais pas avancer avec des incertitudes, ce qui explique le choix de Chibi qui connaît bien le football africain et signe de bonnes performances. Il mérite sa place au sein de la sélection nationale ».

Concernant la préparation pour la CAN, il a fait savoir que l’équipe nationale disputera un match amical avec la Gambie, le 7 janvier à Rabat, poursuivant que « nous voulions disputer un deuxième match amical mais ce n’était pas possible car il y a des équipes africaines que nous pourrons croiser en Côte d’Ivoire ». D’après le sélectionneur national, « nous disposons d’un groupe équilibré composé de joueurs d’expérience et de jeunes joueurs talentueux que nous préparons aussi pour le futur de la sélection nationale », a-t-il indiqué.

La sélection nationale a hérité du groupe F, aux côtés de ses homologues RD congolaise, zambienne et tanzanienne, à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations.

Les Lions de l’Atlas joueront les matchs de la phase de poules dans la ville de San-Pédro. Ils affronteront la Tanzanie lors du premier match.

S.L.