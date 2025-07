Walid Regragui présente ses condoléances à la famille d’Ahmed Faras (VIDEO)

Walid Regragui a présenté ses condoléances à la famille d’Ahmed Faras, décédé mercredi à l’âge de 78 ans après un long combat contre la maladie.

En présence de Rachid Benmahmoud, l’adjoint du sélectionneur national, et Mourad Moutawakil, le porte-parole de la FRMF, le coach a tenu à exprimer sa compassion aux proches de la légende du football national via un appel vidéo.

Rappelons que les funérailles de l’ancien international marocain ont eu lieu jeudi à Mohammedia.

Après les prières d’Ad-Dohr et du Mort à la mosquée « Arridouane », la dépouille du défunt footballeur a été transférée à sa dernière demeure, où il a été inhumé, en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Adil El Maliki, ainsi que d’éminentes figures du sport national, des proches et membres de la famille du défunt.

Ahmed Faras avait porté les couleurs de la sélection marocaine et était l’un des héros du sacre des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 1976. La même année, il a été sacré Ballon d’or africain.

Joueur vedette du Chabab Mohammedia, il avait été désigné meilleur buteur du championnat en 1969 et 1973 et remporté la Coupe du Trône à deux reprises (1972 et 1975).

Il reste à ce jour le meilleur buteur de la sélection nationale marocaine.

N.M.