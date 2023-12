Prix de la volaille: bonne nouvelle pour les Marocains

La hausse continue des prix de la volaille, dont le kilo coûte aujourd’hui plus de 20 dirhams, a provoqué la colère des consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le prix du kilo dans les fermes est de 18 dirhams et oscille entre 19 et 20 dirhams dans les marchés de gros. «Cette flambée des prix est due à la baisse de la production vu que plusieurs éleveurs ont suspendu leur activité en septembre et octobre. La demande dépasse donc actuellement l’offre. Cet arrêt a été causé par le coût désormais cher de la production. Les éleveurs essuient malheureusement de grosses pertes», a-t-il déploré.

Notre source a toutefois annoncé que les prix de la volaille connaîtront une baisse à partir de début janvier 2024. «Les éleveurs reprendront leur activité. L’offre dépassera ainsi la demande et les prix vont enfin baisser», a-t-on précisé.

H.M.