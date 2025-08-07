Les prix du poulet poursuivent leur flambée au Maroc

Les prix du poulet continuent de flamber à Casablanca, atteignant jusqu’à 21 dirhams le kilo dans plusieurs régions, ce qui a suscité la colère des consommateurs.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé que les prix du poulet ont atteint 25 dirhams le kilo dans certains marchés de Casablanca.

Notre source explique que les prix du poulet connaissent une flambée durant la saison estivale, en raison de la forte demande des traiteurs, qui achètent de grandes quantités de volaille pour les fêtes et les mariages.

Et d’ajouter que cette hausse des prix perturbe les foyers marocains. «En temps normal, lorsque le prix de la viande rouge augmente, les citoyens se tournent vers la viande blanche. Mais avec cette flambée générale, beaucoup se retrouvent dans l’incapacité de s’en procurer», précise-t-on.

N.M.