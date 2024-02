Plusieurs chanteurs, acteurs et humouristes marocains ont commenté ce mardi le décès de l’artiste Omar Cherif décédé ce 13 février des suites d’une crise cardiaque. Parmi les artistes qui ont rendu hommage à Omar Cherif, on retrouve : Abdelaziz Stati, Saida Charaf, Nadia Laâroussi, Yassar, Maryem Kassiri et Rafik Boubker.