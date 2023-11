BAM: nouvelles précisions sur la nouvelle série de billets

Par LeSiteinfo avec MAP

La nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie émise, ce vendredi, par Bank Al-Maghrib (BAM) est dotée d’éléments de sécurité « de dernière génération », a affirmé le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga.

Dans une déclaration à la presse, Regraga a précisé qu’il s’agit notamment du fil de sécurité à trois fenêtres avec un effet de changement de couleur dynamique, de la valeur faciale du billet imprimée par une encre changeante de couleur orientée magnétiquement, outre l’introduction des propriétés ultraviolet (UV), infrarouge (IR) et magnétiques.

Toutes les étapes depuis la conception jusqu’à la production de cette nouvelle série de billets de banques et de pièces de monnaie ont été réalisées par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah, a souligné le responsable.

Le responsable a, dans ce sens, relevé que depuis l’émission de la série précédente en 2011, le Maroc a poursuivi, sous l’égide du roi Mohammed VI son essor dans tous les domaines (économique, socioculturel et sportif, etc.), ajoutant que « cette dynamique s’est reflétée au niveau de cette nouvelle série ».

Évoquant les thématiques choisies, Regraga a relevé que le nouveau billet de 100 dirhams met en exergue le patrimoine culturel du Sahara Marocain, son développement socio-économique et son ouverture sur l’Afrique.

Pour ce qui est de la nouvelle série des pièces de monnaie, les thématiques choisies regroupent l’agriculture pour la pièce de 10 centimes, le développement durable et l’environnement pour la pièce de 20 centimes, la diversité culturelle pour la pièce de ½ dirham, la souveraineté nationale pour la pièce de 1 dirham, le développement du Sahara marocain pour la pièce de 5 dirhams, et le développement et l’infrastructure pour la pièce de 10 dirhams, a-t-il fait valoir.

BAM a procédé, à compter de ce vendredi, à la mise en circulation du nouveau billet de 100 dirhams et des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 1/2 dirham, 1 dirham, 5 dirhams et 10 dirhams. La Banque centrale met en circulation, chaque dizaine d’années environ, une nouvelle série de billets de banques et de pièces de monnaie.

S.L