Casablanca: des bulldozers pour libérer l’espace public (VIDEO)

Les autorités de Casablanca ont mené ce lundi une large campagne de libération de l’espace public au marché «Chtiba».

Comme constaté par la caméra de Le Site info, les agents d’autorité et les forces de l’ordre ont ordonné l’assainissement de l’espace occupé illégalement par les snacks et les cafés et ont même eu recours à des bulldozers.

De nombreux marchands ambulants, occupant les trottoirs, ont également été obligés de quitter les lieux, au grand bonheur des Casablancais.

A noter que presque tous les quartiers de la capitale économique souffrent de l’utilisation abusive de haut-parleurs par les marchands ambulants. Ce vacarme assourdissant, et presque incessant, suscite la grande la colère des citoyens.

De nombreux témoignages de ce qu’endurent les Casablancais à cause de ces haut-parleurs ont été apportés via les réseaux sociaux. Ces derniers ont également rappelé que ces amplificateurs perturbent le calme et la quiétude au sein même des familles, et pas seulement dans l’espace public.

H.M.