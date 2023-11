Autoroute Rabat-Casablanca : attention au brouillard ! (VIDEO)

La route reliant les villes de Rabat et Casablanca connaît depuis vendredi après-midi un brouillard épais gênant la visibilité des automobilistes sur plusieurs tronçons. Une vidéo du Site Info montre le niveau de brouillard le long de l’autoroute entre les deux capitales administratives et économiques, ainsi que la visibilité « très » limitée dans certains endroits.

Le brouillard a causé à plusieurs reprises des accidents de la route mortels sur les routes marocaines, le plus tragique d’entre eux s’est produit il y a deux ans sur l’autoroute entre Casablanca et Mohammedia. Un gros camion de transport est rentré en collision avec huit voitures légères.

Ce vendredi, la Direction Générale de Météorologie s’attend à la formation de brouillards locaux sur les côtes nord et centrales et sur le front méditerranéen, en plus de la propagation de masses brumeuses sur les plaines nord et centrales et sur la côte méditerranéenne.