Ezzoubair Hilal bouleversé par le décès d’Oussama Falouh (VIDEO)

L’artiste Ezzoubair Hilal a tenu à faire ses adieux à son ami Feu Oussama Falouh, jeune joueur du WAC, avant les obsèques qui ont eu lieu, ce vendredi 3 novembre, au cimetière Achouhada de Casablanca.

Dans un entretien accordé à Le Site info, Ezzoubair Hilal, très bouleversé, a considéré que le décès du regretté Oussama Falouh est une leçon, un avertissement, à de nombreuses personnes, sachant que le joueur wydadi a quitté lavie à la fleur de l’âge (24ans).

Aussi, les jeunes devraient-ils en prendre note « en s’approchant de Dieu via les prières et le jeûne, ainsi qu’avec toutes les bonnes actions qui, laissent derrière elles une trace indélébile dans la vie », a conseillé l’artiste.

Rappelons que Feu Oussama Falouh, né le 22 juillet 1999, est décédé jeudi 2 novembre dans une clinique privée où il a été hospitalisé dans un état comateux le 11 octobre dernier après un grave accident de circulation.

Un état de choc et une grande tristesse ont été ressentis par les amis et proches du défunt et par les supporters du Wydad. Ces derniers, ainsi que de nombreux footballeurs, ont tenu à exprimer leurs sincères condoléances à la famille du regretté.

