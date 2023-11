Wydad-Mamelodi: l’analyse de M’hamed Fakhir

Le cadre marocain M’hamed Fakhir, en évoquant la finale de l’Africain Football League, entre le Wydad et Mamelodi Sundowns, a assuré que les Rouge et Blanc marocains sont capables de remporter le titre.

Dans une déclaration à Radio Mars, l’ancien entraîneur du Raja, entre autres équipes, a souligné que la rencontre contre l’équipe sud-africaine reste très forte, vu les atouts de cette dernière, faisant d’elle un adversaire redoutable au niveau continental.

« Il est vrai que nous avions rencontré Mamelodi Sundowns la saison dernière et avions réussi à l’éliminer en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Mais ce qui est nouveau, c’est que le Wydad va s’opposer à une équipe au jeu offensif et qui compte sur la qualité de jeu de ses individualités. Et ce style convient fort bien à celui des Rouge et Blanc wydadis », a estimé M’hamed Fakhir.

L.A.