Casablanca: une sexagénaire fait don de son rein à son petit-fils

Une équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca a réalisé avec succès une greffe rénale pédiatrique à partir d’un donneur vivant.

L’opération a bénéficié à un enfant de 16 ans de la ville de Tanger, ont indiqué dans un communiqué la Direction du Centre Hospitalier Ibn Rochd (CHUIR) et l’hôpital Ibn Rochd, « centre de référence de greffe rénale au Maroc ».

« Une équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Ibn Rochd, composée de médecins de néphrologie, d’urologie et de réanimation chirurgicale, a réalisé avec succès, le lundi 9 octobre 2023, une greffe rénale pour un enfant âgé de 16 ans. Le donneur est la grand-mère de l’enfant, âgée de 63 ans », détaille le communiqué.

Les suites post opératoires aussi bien chez l’enfant que chez la grand-mère sont « très satisfaisantes » et les deux sont actuellement en « bon état de santé », s’est réjouie la même source.

« L’hôpital Ibn Rochd se félicite de la réussite de cette intervention, et la Direction du CHUIR remercie vivement toutes les équipes médicales et paramédicales ayant participé à cette opération », ajoute le communiqué.

Le staff médical saisit cette occasion pour inviter les gens à adhérer à l’opération de don d’organes qui constitue un acte de générosité et de noblesse et permet de sauver des vies et améliorer la qualité de vie des patients, conclut le texte.

