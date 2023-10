Les Casablancais se plaignent du vacarme des haut-parleurs

Presque tous les quartiers de la capitale économique souffrent de l’utilisation abusive de haut-parleurs par les marchands ambulants. Ce vacarme assourdissant, et presque incessant, suscite la grande la colère des citoyens.

Ceux-ci se plaignent de ce charivari abrutissant des haut-parleurs, dans les rues et les avenues, surtout avec le phénomène de la prolifération anarchique des souks. De nombreux témoignages de ce qu’endurent les Casablancais à cause de ces haut-parleurs ont été apportés via les réseaux sociaux. Ces derniers ont également rappelé que ces amplificateurs perturbent le calme et la quiétude au sein même des familles, et pas seulement dans l’espace public.

D’autres témoignages ont évoqué des troubles de sommeil, dont souffrent particulièrement les enfants et les personnes âgées, ainsi que les personnes malades et toutes celles qui ont un problème de santé.

Larbi Alaoui