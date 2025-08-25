Asma Lmnawar annonce sa nouvelle chanson patriotique « Maghariba » (VIDEO)

La chanteuse marocaine Asma Lmnawar a annoncé samedi son intention de sortir une nouvelle chanson patriotique intitulée « Maghariba », via son compte personnel sur Instagram.

Dans une démarche de promotion de ce nouveau projet, l’artiste a partagé un court extrait de l’œuvre, affirmant que, avec son équipe artistique, ils y ont travaillé avec le cœur.

D’après l’extrait dévoilé, le clip vidéo de la chanson semble avoir recours à des techniques d’intelligence artificielle, une expérience innovante qui confère à l’œuvre une dimension visuelle différente de ses précédentes productions.

Dans ce contexte, de nombreux admirateurs d’Asmae Lamnaouar ont exprimé leur grande impatience de découvrir la chanson, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le registre des œuvres patriotiques qui célèbrent le Maroc et mettent en valeur les valeurs d’appartenance et de fierté de l’identité marocaine.