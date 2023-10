Casablanca: Le Conseil de la ville approuve le projet de budget 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la ville de Casablanca a adopté, jeudi à la majorité, le projet de budget au titre de l’année 2024, et ce, lors de la deuxième séance de sa session ordinaire d’octobre.

Sur le registre du Budget et des finances, le conseil a approuvé des transferts sur le compte réservé aux arrondissements au titre de l’année 2023.

Le conseil a également approuvé la programmation de la première tranche du prêt additionnel accordé par la Banque mondiale à la commune de Casablanca ainsi que des crédits alloués au budget de fonctionnement de la commune au titre de l’année 2023, ajournant, par ailleurs, le point concernant le projet de programme d’ouverture de la commune.

S’agissant des points à l’ordre du jour relatifs à l’urbanisme et à l’immobilier, le conseil a approuvé 24 points sur un total de 44, tout en décidant de reporter l’examen des autres points restant.

Concernant les 18 points relatifs aux conventions, ils ont été adoptés dans leur quasi-totalité, notamment l’amendement de la convention de partenariat portant sur la création d’un centre universitaire de football dans la région de Casablanca-Settat ainsi que le projet de partenariat et de coopération entre la commune et le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication pour l’organisation de manifestations culturelles au niveau de la commune de Casablanca.

La première séance de la session ordinaire d’octobre du conseil de la ville de Casablanca, tenu le 5 octobre courant, a été marquée par l’adoption de plusieurs conventions.