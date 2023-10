Mondial 2030: le Maroc en concurrence avec l’Espagne pour abriter la finale

Les récentes déclarations du président de la Fédération royale marocaine de football(FRMF), Fouzi Lekjaâ, à propos de la finale du Mondial 2030, ont suscité une grande polémique en Espagne.

Les médias et les responsables sportifs espagnols n’ont pas tardé à réagir et à exprimer leurs avis à ce sujet. Et à l’instar des autres supports médiatiques, le quotidien d’information sportive « Marca » qui a évoqué le sujet.

Le quotidien a rappelé les atouts espagnols au niveau de l’infrastructure sportive et les stades, tout en assurant les desiderata légitimes de l’Espagne d’avoir l’honneur d’abriter la finale du Mondial 2030.

La même source a également recueilli les réactions des observateurs et des responsables sportifs espagnols, le sélectionneur de la Roja, Luis De Fuentes en tête. Celui-ci, à son tour, a émis le vœu de voir la finale se dérouler en Espagne, assurant que c’est un rêve qu’il voudrait devenir une réalité.

Par ailleurs, le président de la FRMF, que le Roi Mohammed VI a nommé président du « Comité Coupe du monde 2030 », avait précédemment affirmé qu’une réunion sera prochainement organisée avec les deux partenaires espagnols et portugais afin de présenter les atouts de chacun et de procéder à la répartition des rencontres entre les trois pays.

De même, a souligné Fouzi Lekjaâ, cette réunion tripartite sera l’occasion d’assurer la poursuite des travaux de rénovation des stades et de leurs divers équipements, afin que cette édition de la grand-messe footballistique mondiale soit aussi exceptionnelle qu’historique.

Larbi Alaoui