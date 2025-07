La finale du Mondial 2030 au Santiago Bernabéu ? Fouzi Lekjaa répond

Fouzi Lekjaa a démenti toutes les rumeurs selon lesquelles le stade Santiago Bernabéu accueillerait la finale de la Coupe du Monde 2030.

Dans un entretien accordé à la chaîne Al Aoula, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football a affirmé que toutes les informations circulant à ce sujet sont totalement infondées.

« Les décisions liées à la Coupe du Monde ne sont pas prises par les présidents de clubs, mais par les comités d’organisation des trois pays hôtes, en coordination avec la FIFA », a-t-il précisé.

Et d’ajouter : « La presse est libre de publier ce qu’elle veut, mais ce qui est certain jusqu’à présent, c’est que le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont obtenu l’honneur d’organiser la Coupe du Monde 2030. Toutefois, aucune décision officielle n’a encore été prise concernant la répartition des matchs ni le choix du stade pour la finale. »

Cette déclaration fait suite à des informations relayées récemment par la presse espagnole, évoquant la sélection du Santiago Bernabéu comme stade de la finale, une affirmation désormais démentie par le président de la FRMF.

N.M.