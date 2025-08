Création de sociétés sportives : Lekjaa félicite le Raja et attend le Wydad

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a évoqué le Wydad Casablanca, ce samedi, lors de sa présence à la cérémonie de signature officialisant la création de la société sportive du Raja Club Athletic.

Lors de son intervention, Lekjaa a affirmé que le Maroc dispose de clubs de référence, tels que le Raja, le Wydad et l’AS FAR, ajoutant que lorsque ces clubs se portent bien, c’est tout le football national qui se porte bien.

« Je suis heureux d’assister à cet événement, et j’espère revenir bientôt à Casablanca pour assister à la cérémonie de création de la société sportive du Wydad. », a déclaré Lekjaa, avant de poursuivre: « Je me réjouis de voir les clubs marocains s’approprier progressivement le projet de création des sociétés sportives. Après le Raja, ce sera au tour du Maghreb de Fès, et j’espère que les autres clubs du royaume suivront également cette dynamique prometteuse. »