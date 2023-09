Berrechid: des morts et des blessés dans un terrible accident

Un terrible accident s’est produit jeudi sur la route nationale reliant Berrechid et Settat. Selon une source de Le Site info, un poids lourd et un grand taxi sont entrés en collision, faisant trois morts et plusieurs blessés. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés, apprend-t-on.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Les blessés ont également été évacués en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

En parallèle, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

H.M.