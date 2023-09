Rabat: une maman éplorée demande une intervention du ministre Khalid Ait Taleb (VIDEO)

Une dame a appelé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, à intervenir pour qu’elle puisse recevoir le rapport médical concernant le décès de son bébé, de sexe féminin, à l’hôpital Ibn Sina de Rabat.

Cette maman éplorée a déclaré à Le Site info que son bébé est décédé à la salle de réanimation et son cadavre est resté à la morgue pendant onze jours, alors que la direction de l’hôpital lui a présenté certaines assurances qu’elle a, après, découvertes illogiques et qui ont causé son grand étonnement.

Notre interlocutrice a donc eu recours à la justice, mais le rapport précité est resté bloqué à l’hôpital des enfants de la capitale, ce qui a retardé l’examen du dossier, et ce, malgré les promesses tenues à la plaignante et qui ont été faites il y a de cela plus d’une semaine.

De même que cette maman a affirmé que de nombreux doutes planent sur les causes exactes du décès de son enfant, en sus du fait d’avoir gardé le petit cadavre dans la morgue du 18 août dernier au 29 du même mois pour des raisons qu’elle pense illogiques. Ce qui nécessite, selon elle, de diligenter une enquête sur les vraies raisons du décès.

Par ailleurs, Le Site info a pris connaissance de la requête déposée par la famille de la petite défunte auprès de la direction de l’hôpital, afin d’être en possession du rapport médical, permettant l’intervention de la justice sur cette affaire.

Larbi Alaoui