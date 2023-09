Maroc : attention à la commercialisation illégale des médicaments

Le député Driss Sentissi, président du groupe du Mouvement populaire à la Chambre des représentants, a évoqué le grave problème inhérent au commerce de médicaments au marché noir et via Internet.

Dans une question écrite adressée à Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, le membre du parti du l’Epi a enregistré une revue à la hausse de la commercialisation de médicaments de contrebande, ce qui constitue un réel danger sur la santé publique, sachant que l’on ignore l’origine de ces médicaments et leur provenance , et dont la date de péremption de certains a expiré depuis belle lurette.

De même que le député harakiste a alerté sur les médicaments commercialités à travers Internet et livrés aux potentiels clients à leur adresse personnelle. Soulignant que ces produits ne disposent d’aucune autorisation de vente, comme leurs promoteurs ne possèdent point de compétences scientifiques, leur permettant d’exercer ces activités.

Driss Sentissi n’a pas manqué non plus de s’interroger sur les moyens de contrôle effective, ainsi que sur les outils de sensibilisation ayant pour but l’interdiction de la commercialisation de ces médicaments et le fait qu’ils ne soient plus proposés aux citoyens, seule solution susceptible de préserver la santé publique des graves dangers que peuvent causer ces médicaments suspects, a expliqué le député harakiste.

Larbi Alaoui