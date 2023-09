Rabat accueille le 1er Symposium sur l’Art et le Handicap

Le 1-er Symposium sur l’Art et le Handicap est prévu du 19 au 23 septembre 2023 à Rabat sur le thème «Le rôle de l’art inclusif dans la diversité culturelle».

Initié par l’Association Marocaine d’Art pour le Handicap (AMAH) en partenariat avec la fondation Al Mada, ce symposium vise à discuter de l’importance de l’art dans la vie des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et à partager des expériences et des solutions innovantes pour encourager l’inclusion de ces personnes dans le domaine de l’Art.

Rassemblant des artistes, des chercheurs, des éducateurs, des professionnels de la santé, des parents et des représentants d’organisations pour discuter des moyens de promouvoir l’inclusion et la diversité dans le domaine de l’art, cet évènement offre l’occasion, selon ses initiateurs, d’échanger des idées et des ressources, de partager des expériences et de collaborer pour créer des projets et des initiatives qui valorisent les perspectives et les expériences des personnes en situations de handicap.