Ramadan: la série marocaine «Rahma» au cœur d’une polémique  

L’organisation nationale marocaine pour les droits des Femmes en situation de handicap a exprimé son indignation suite à la diffusion du premier épisode de la série «Rahma», sur MBC5, en marge de la programmation spéciale Ramadan.

L’association a en effet pointé du doigt la discrimination à l’encontre des personnes à besoins spécifiques, indiquant que l’un des acteurs de la série a tenu des propos portant atteinte aux personnes en situation de handicap.

«Au lieu de promouvoir les valeurs de respect et de solidarité, les producteurs TV perpétuent des stéréotypes négatifs qui alimentent la discrimination et l’exclusion», s’insurge l’organisation dans un communiqué. Et de préciser que ces propos s’opposent aux engagements internationaux du Maroc en matière de protection et de promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Après avoir condamné ces déclarations, l’organisation a appelé les producteurs de la série à rectifier cette erreur et à présenter leurs excuses aux personnes à besoins spécifiques. «Nous appelons à la promotion d’une culture d’équité et d’égalité et au respect de l’image des personnes en situation de handicap dans les productions télévisées et cinématographiques», assure-t-on.

A noter que la série en question raconte l’histoire de Rahma, une femme qui, après des années de souffrance, se retrouve piégée dans un mariage toxique. Cherchant à se venger et à réécrire son destin, Rahma, interprétée par Mouna Fettou, puise la force nécessaire pour affronter son passé et se reconstruire une nouvelle vie.

Le casting comprend notamment Karima Gouit , Abdellah Didane , Farah El Fassi et Haytam Miftah

H.M.