Rentrée scolaire: grande affluence dans les librairies à Tanger (VIDEO)

À quelques jours de la date de la rentrée scolaire 2023-2024, les librairies marocaines connaissent une très grosse affluence de parents, de tuteurs et d’apprenants venus faire l’acquisition de manuels et de fournitures.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, un libraire de la ville de Tanger a confirmé ladite affluence, soulignant que l’opération d’achat de manuels et de fournitures scolaires a commencé crescendo dès le mois de juillet dernier.

Notre interlocuteur a aussi expliqué que les établissements scolaires, dans leur majorité, ont remis à leurs élèves la liste des livres et des fournitures à acheter, à la fin de l’année scolaire écoulée, dans le but d’éviter les cohues et les longues attentes que connaissent les libraires, tout au début du mois de septembre.

De même que ce libraire tangérois a précisé que les librairies ont procédé à l’opération gratuite de couverture des manuels et des cahiers, service amplement salué et apprécié par les parents et les tuteurs d’élèves.

L.A.