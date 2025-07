La date de la rentrée scolaire 2025-2026 au Maroc

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a annoncé la date de la rentrée scolaire pour l’année 2025-2026.

Selon le ministère de tutelle, la rentrée scolaire effective et obligatoire est prévue le 8 septembre 2025 pour l’enseignement préscolaire, le primaire, le secondaire collégial et le secondaire qualifiant.

D’après la circulaire n° 051.25 signée par le ministre Mohamed Saad Barada, les cadres et fonctionnaires de l’éducation ainsi que les enseignants-chercheurs dans le domaine de l’éducation et de la formation rejoindront leurs postes et signeront les procès-verbaux de reprise à partir du 1er septembre.

Par ailleurs, il est prévu que les différents acteurs du secteur de l’éducation bénéficient au cours de la prochaine année scolaire d’un total de 56 jours de congés, répartis entre trois périodes de vacances intermédiaires et les jours fériés nationaux et religieux habituels.

Le ministère a indiqué que l’année scolaire se poursuivra jusqu’au 30 mai 2026 pour les élèves de la 2e année du cycle du baccalauréat, et jusqu’au 30 juin 2026 pour ceux des cycles primaire et secondaire collégial, tout en tenant compte des spécificités régionales en ce qui concerne l’enseignement préscolaire.

N.M.