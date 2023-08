Tramway de Casablanca: des travaux sont prévus à partir de ce mardi

La société Casablanca Tramway a assuré avoir entamé la réalisation des travaux de la plateforme et de la voie ferrée, au croisement des lignes T2 et T3, reliant le Boulevard El Fida et l’Avenue Mohammed VI.

Ainsi, via sa page officielle Facebook, la Société a annoncé la mise en place de l’ensemble des équipements et interfaces du matériel roulant, avec la rénovation de la plateforme ferroviaire. La même source a également précisé que les opérations précitées dureront 25 jours.

C’est-à dire que les travaux de cette opération débuteront à partir de ce mardi 22 août, de minuit à 5 heures du matin, a-t-on expliqué. Tout en soulignant que le trafic du tram ne sera point perturbé par les travaux, a rassuré Casablanca Tramway.

L.A.