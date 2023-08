Turquie: du nouveau dans l’affaire du Marocain tué à Istanbul

Un tribunal turc de la ville d’Istanbul a ordonné l’incarcération du chauffeur de taxi, ayant causé la mort du citoyen marocain Jamal Doumane (57 ans).

Ce drame s’est produit lundi dernier, quand notre défunt compatriote a voulu rentrer chez lui après avoir rencontré des amis dans un lieu public. Il a alors fait signe à un taxi portant le numéro « TAV 28 34 », mais le chauffeur a refusé de le prendre sous prétexte que la course était trop courte. Une dispute entre les deux hommes s’en est suivie et le chauffeur a été interpellé, selon le site « Al-Araby Al-Jadid ».

L’arrivée sur les lieux des équipes de secours et des éléments de la police a permis d’interpeller le chauffeur de taxi et le transfert du ressortissant marocain à l’hôpital, dans un état comateux et ce, suite à une hémorragie intra cervicale pour laquelle il a été mis en salle de réanimation. Malheureusement, quelques heures plus tard, le cœur du Marocain Jamal Doumane a cessé de battre!

Le tribunal a alors ordonné l’interpellation du chauffeur de taxi en état de liberté provisoire. Cependant, après le décès de la victime, il a été procédé à une nouvelle interpellation du Turc et le tribunal a décidé, cette fois-ci, son incarcération derrière les barreaux.

Larbi Alaoui