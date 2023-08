Rabat: installation d’agents d’autorité fraîchement nommés

Par LeSiteinfo avec MAP

Une cérémonie d’installation d’agents d’autorité nouvellement nommés dans la préfecture de Rabat, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l’Intérieur, a eu lieu mardi en présence de plusieurs personnalités.

Dans une allocution de circonstance, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, a indiqué que ces nouvelles nominations interviennent en application des Hautes Instructions Royales pour une plus grande efficience et une rationalisation optimale des ressources humaines au sein du corps des agents d’autorité, tout en veillant à la consécration des critères de compétence et de mérite en matière d’accès aux postes de responsabilité.

Au niveau de la ville de Rabat, le mouvement de mutation, qui porte sur différents postes au sein de l’administration territoriale, a concerné 43 agents d’autorité, dont 16 qui vont rejoindre l’administration centrale ou d’autres régions du Royaume, a précisé Yacoubi.

Ce mouvement a constitué une nouvelle opportunité pour la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales appelant au « passage graduel d’un modèle de la fonction publique axé sur la gestion des carrières à un autre, tout nouveau, fondé sur la gestion des compétences », a rappelé le Wali de la région.

Lors de cette cérémonie, Yacoubi a appelé l’ensemble des agents d’autorité à faire preuve de davantage de sérieux et de dévouement dans l’accomplissement de leurs missions, selon une approche participative, en vue de répondre aux besoins et préoccupations des citoyens.

Le ministère de l’Intérieur a procédé à un mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité ayant concerné 1.116 agents, soit 25% de l’effectif total de ce corps exerçant à l’administration territoriale, rappelle-t-on.

S.L.