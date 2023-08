Rachid El Ouali et son épouse enflamment Instagram (VIDEO)

Rachid El Ouali, le célèbre acteur et metteur en scène, tant adulé par le public marocain, a exprimé son grand bonheur du retour de la Corée du Sud de sa charmante épouse et mère de ses enfants, Ibtissam Chakara.

Celle-ci n’a pas manqué de partager ce grand bonheur avec ses fans et followers de son compte officiel Instagram, via un en enregistrement vidéo qu’elle intitulé « Le bonheur des retrouvailles avec mon mari et mes enfants! ». Tout en remerciant son conjoint, notre grand artiste, Rachid El Ouali, et leurs enfants Salim et Adam.

A noter qu’Ibtissam Chakara a fait un séjour d’études en relations générales et en diplomatie, lors d’une session intensive au sein d’une faculté de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Est-il vraiment nécessaire de saluer cette initiative, surtout avec l’aval de Rachid El Ouali que tous ceux qui le connaissent savent quel homme ouvert d’esprit il est et la vision de l’avenir qui est la sienne?

Donc, il est tout à fait normal et nul besoin d’ergoter qu’il ait béni les desiderata estudiantins de son épouse qui a voulu ainsi réaliser sa légitime ambition vers la connaissance et le savoir, tant Rachid El Ouali a toujours fermement cru en les nobles valeurs des études, de l’éducation, de l’instruction et du progrès!

Larbi Alaoui