Rachid El Ouali réagit aux propos polémiques de Benkirane

L’artiste Rachid El Ouali est intervenu à la suite des récentes déclarations controversées d’Abdelilah Benkirane, lors de sa participation à un meeting à l’occasion de la fête du Travail, ce jeudi.

El Ouali a choisi son compte officiel sur Instagram pour répondre à Benkirane, qui avait qualifié les personnes exprimant le slogan « Taza avant Gaza » de « microbes » et « ânes ».

El Ouali a écrit :« Honte à vous, Monsieur Benkirane. Je ne suis pas un homme politique, je n’appartiens à aucun parti, mais je suis un citoyen marocain, j’aime mon pays, je suis fier de ses causes, et je crois que la liberté d’expression est un droit, et que le respect des opinions d’autrui est un devoir.

J’ai donc ressenti de la tristesse en écoutant les propos de M. Abdelilah Benkirane, qui a qualifié certains Marocains de « microbes » et « d’ânes », simplement parce qu’ils ont exprimé leur opinion selon laquelle la cause nationale passe avant tout, sans pour autant nier leur solidarité avec la cause palestinienne, une cause qu’ils n’ont jamais cessé de soutenir, d’ailleurs représentée par leur roi à travers l’envoi d’aides, l’ouverture des hôpitaux, etc. »

El Ouali poursuit : « Monsieur Benkirane, avec tout le respect que je vous dois, même un père, de nos jours, ne traite plus son fils de la sorte. Comment un homme politique peut-il alors s’adresser à tout un peuple avec un tel langage ?

Comment un ancien chef de gouvernement peut-il se permettre de tomber à un tel niveau de discours ? Même en cas de divergence, même si vous êtes en désaccord avec eux, même si vous pensez avoir raison… il existe toujours des mots qui préservent la dignité et maintiennent à la langue son sens humain. »

Et d’ajouter : « Le discours politique devrait être fondé sur la retenue, non sur l’emportement. Sur la sagesse, non sur les insultes.

Et si l’âge ou la pression vous fait perdre patience devant un micro, peut-être est-il temps de laisser la place à une nouvelle génération, à un nouveau discours, plus respectueux, plus conscient, plus mature.

Personne ne nie que vous avez marqué certaines étapes appréciées par une partie des Marocains, mais cela ne restera pas dans les mémoires si ce type de déclarations vient les recouvrir. L’histoire n’oublie pas, et les Marocains n’effacent pas l’humiliation. »

Enfin, il conclut : « Monsieur, nous vivons une époque où nous avons besoin d’un langage qui rassemble, non qui divise. De paroles qui construisent, non qui détruisent. De leaders qui écoutent plus qu’ils ne parlent.

Et si vous pensez que la politique ne vous convient plus aujourd’hui, partez en silence, et laissez les gens garder de vous un bon souvenir, non une blessure.

Ceci est le message d’un artiste marocain qui croit que la parole bienveillante est ce qui immortalise un homme dans le cœur des gens.

Comme le disent les Marocains : « La bouche qui sait jouer de la flûte, sait aussi offrir des dattes. »