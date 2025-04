Retour à l’heure d’été : le coup de gueule de Rachid El Ouali (PHOTO)

L’artiste Rachid El Ouali a réagi au retour à l’heure d’été, instauré de nouveau à partir de ce dimanche, à travers une publication sur son compte officiel Instagram.

El Ouali a exprimé son refus de cette nouvelle heure dans un long post intitulé « L’heure supplémentaire : quand l’équilibre entre le temps et la vie est rompu ».

Il y écrit : « Chaque année, nous vivons le même rituel : nous ajustons nos montres, nous réglons nos réveils, et nous nous convainquons que nous avons “gagné une heure”. Mais la réalité ? Nous ne gagnons rien, nous perdons notre perception du temps.

L’heure d’été est née comme une solution temporaire, mais elle est devenue aujourd’hui une réalité permanente, qui ne tient compte ni des saisons ni du rythme de vie des gens.

En ville : les enfants sortent dans l’obscurité des premières heures du matin, les visages encore endormis, précédés par le froid. Dans les campagnes : un enfant marche six kilomètres pour arriver à l’école, accompagné de son enseignant. Quel est donc ce matin qui ressemble à la fin de la nuit ? Même les poules ont vu leur cycle de vie bouleversé. Et les gens ? Ils se plaignent d’un sommeil qui ne repose pas, d’une fatigue inexpliquée. Car l’heure n’est pas qu’un simple chiffre. L’heure, c’est le lien entre l’homme, son corps, le soleil et la vie. »

Il poursuit : « Des pays comme la Russie ont supprimé l’heure d’été. En Europe, le débat a été relancé. Et nous ? Nous continuons comme si de rien n’était. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais pour l’équilibre. Nous voulons des matins éclairés, pas plongés dans l’obscurité. Nous voulons vivre le temps tel qu’il est, non tel qu’on nous l’impose. Et même lorsque nous avons accepté cette heure, nous avons perdu notre équilibre… et avec lui, la nature même de l’être humain», souligne Rachid El Ouali.

L’artiste conclut son post par une question adressée à ses abonnés : « Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez un problème avec cette heure ? ».