Le message émouvant de Rachid El Ouali à Kawtar Boudarraja (PHOTO))

L’acteur marocain Rachid El Ouali a adressé un message d’adieu à son amie et collègue, l’artiste et animatrice Kawtar Boudarraja, décédée ce vendredi. Rachid El Ouali a partagé ses mots via son compte Instagram, en publiant notamment leur dernier échange sur WhatsApp, dans lequel il la félicitait pour son entrée dans le monde du cinéma.

Dans un message empreint d’émotion, Rachid El Ouali a écrit :

« Adieu Kawtar Boudarraja… cette âme pure. J’ai reçu aujourd’hui, alors que j’étais en tournée en France, cette nouvelle que j’espérais n’être qu’une rumeur, comme je l’ai d’abord cru… La nouvelle du décès de Kawtar. Oui, la mort est une vérité, mais comment le cœur peut-il croire qu’une âme aussi douce et noble nous a vraiment quittés ? C’est comme si elle était morte deux fois : une première quand la rumeur a circulé et que j’ai refusé d’y croire ou de la relayer, et une seconde aujourd’hui, lorsque la certitude brutale m’a atteint. »

Il poursuit : « J’ai connu Kawtar pour la première fois à Tunis, lorsqu’elle m’avait accueilli chaleureusement sur la chaîne Nessma TV, alors que je participais à l’émission Qui veut gagner des millions. Elle fut la première à me soutenir là-bas. Nos chemins se sont ensuite recroisés des années plus tard sur le tournage du film Le passé ne meurt pas, et j’étais heureux de la voir rejoindre le monde du cinéma, un univers qui correspondait si bien à son cœur sensible et à son authenticité. Kawtar n’était pas qu’une artiste… elle était une femme franche, au caractère fort, à la sensibilité exacerbée, capable de semer la joie autour d’elle et de laisser une empreinte lumineuse dans le cœur de chacun. »

Et de conclure : « En écrivant ces lignes aujourd’hui, je ne veux pas me contenter d’un hommage vide… Je veux la remercier, prier pour elle et demander à Dieu de lui accorder Sa miséricorde. Merci Kawtar pour tous les beaux moments partagés, pour tout ce que tu as offert avec sincérité et émotion. Que Dieu t’accorde Sa miséricorde infinie et t’accueille dans Son vaste paradis. Tu resteras à jamais présente dans le cœur de tous ceux qui t’ont connue. Mes condoléances à ton fils et à toute ta famille. Nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournons. »

Pour rappel, le décès de Kawtar Boudarraja a profondément bouleversé les réseaux sociaux ce vendredi. La créatrice de bijoux Mariam Laabi fut la première à annoncer la triste nouvelle via une story sur Instagram. Très vite, de nombreuses personnalités du monde artistique lui ont rendu hommage, saluant ses qualités humaines et son parcours remarquable. Elle a été inhumée dans l’intimité, entourée de ses proches.