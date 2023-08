Nouvel an amazigh: on connaît la date du jour férié (Officiel)

Le gouvernement a enfin tranché concernant la date du nouvel an amazigh. Selon la note d’orientation du projet de loi de finances (PLF) 2024, adressée par Aziz Akhannouch aux départements ministériels, le nouvel an amazigh a été fixé au 14 janvier.

« En tant que composante essentielle de la culture et de l’identité marocaine riche et authentique, et afin de souligner l’engagement constant du gouvernement d’aller de l’avant en matière de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe dans les différentes aspects de la vie publique, le nouvel an amazighe, fixé au 14 janvier de chaque année, a été instauré en tant que jour férié officiel payé, en application de la Haute décision Royale à ce sujet, et en consécration du caractère constitutionnel de la langue amazighe en tant que langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe», précise le chef de gouvernement.

Et d’ajouter que l’Exécutif s’engage à accélérer le rythme de l’intégration de la langue amazighe dans les établissements et les services publics, dans l’éducation, la santé, la justice, le champ audio-visuel, la communication et la culture.

H.M.