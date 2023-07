Un ancien joueur du WAC alerte les autorités sur « L’boufa » (VIDEO)

Mouhcine Nachet, ancien joueur du Wydad de Casablanca, reconverti en chanteur, a adressé une correspondance aux autorités sécuritaires, les alertant sur les ravages de « L’boufa », dans les rangs de la jeunesse marocaine.

Il s’agit d’une drogue dure et ne coûtant pas cher, appelée « L’boufa » et dont la dangerosité est avérée, surtout parmi les adolescents et les écoliers. Ainsi, via une story sur son compte officiel Instagram, Mouhcine Nachet a donné son avis, pour la première fois, sur ce phénomène de drogue dure, bon marché et aux effets dévastateurs, concernant aussi bien la jeunesse marocaine que le pays tout entier et son avenir.

De même que l’ancien footballeur a appelé les autorités à intervenir afin de lutter contre « L’boufa », constituant un réel danger sur la santé physique et mentale de ses jeunes utilisateurs. De même que Mouhcine Nachet a appelé à sévir durement contre les trafiquants et dealers de ce dangereux psychotrope, surnommé aussi « cocaïne des pauvres », en leur infligeant de lourdes peines.

Notons que l’interaction de Mouhcine Nachet, à propos de « L’boufa », vient en parallèle avec une large campagne initiée par de nombreux comptes et pages sur les réseaux sociaux, appelant également les autorités sécuritaires à leur intervention urgente dans le but de préserver les jeunes et la société marocaine des conséquences destructrices de cette drogue dont l’utilisation se répand contre une traînée de poudre, de façon considérable et périlleuse.

A rappeler que cette drogue, similaire au « crack », se fume ou s’aspire, mélangée dans une bouteille d’eau, à l’aide d’un stylo à bille vidé de son encre. « L’boufa » est aussi cuite sur un feu doux, mélangée à des produits chimiques, dont l’ammoniac, jusqu’à ce qu’elle ressemble à des » boules de cristal ». Son prix est entre 50 et 60 DH, ce qui incite de nombreux jeunes à en devenir accros et la préférant à d’autres drogues.

Larbi Alaoui