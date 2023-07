Les abus des « gilets jaunes » arrivent au Parlement

Les « gilets jaunes », ces gardiens de voitures et de deux roues qui pullulent partout dans les villes et plages du Royaume, font encore des leurs en abusant des citoyens et en exerçant sur eux diverses exactions condamnables et inciviques.

Ces abus, plus nombreux pendant la présente saison estivale, sont arrivés au Parlement par la voix du député du groupe du Parti du Progrès et du socialisme, à la Chambre des représentants, Ahmed El Abbadi.

Celui-ci s’est vivement insurgé contre les comportements abusifs de ces « gilets jaunes », se prétendant gardiens de voitures et sévissant impunément et anarchiquement sur les avenues, rues et plages de nos villes. De même qu’ils obligent les citoyens à « casquer » cher leur stationnement dans des espaces publics, dont la gestion est supposée être celle des collectivités territoriales, sachant que cette obligation de contrepartie pécuniaire ne peut être légale que par une disposition juridique, a précisé le député du parti du Livre.

Ainsi, dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, Ahmed El Abbadi a déploré que « ce phénomène négatif » soit devenu la cause condamnable de l’indignation générale des citoyens, victimes des mauvais comportements, des menaces, injures et autres abus de ces « gilets jaunes ».

Toutefois, certains parmi ces derniers sont exploités par de sinistres individus qui, profitant de la situation sociétale fragile de ces gardiens de voitures, les incitent à escroquer et à user de menace à l’encontre des citoyens, en leur interdisant de stationner en cas de refus d’obtempérer de payer, de façon illégale une somme d’argent sonnant et trébuchant, fixée unilatéralement en l’absence de contrôle et d’intervention des autorités concernées, a précisé le député PPSiste.

Aussi, El Abbadi s’est-il interrogé sur les mesures que compte prendre le Département de Laftit en vue de la protection des citoyens à l’encontre des agissements hors-la-loi de ces rapaces humains, dont les répercussions peuvent parfois être dramatiques et aux conséquences gravissimes.

Larbi Alaoui