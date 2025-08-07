Maroc
A la Une

Marrakech: un militant dénonce les abus des gardiens de voitures (VIDEO)

Rédaction N7 août 2025 - 13:00

Mohamed El Harouali, militant des droits de l’Homme et coordinateur de l’Observatoire national de lutte contre la corruption et de protection des deniers publics dans la région de Marrakech-Safi, a critiqué le chaos et d’anarchie qui règnent dans le secteur du gardiennage des voitures à Marrakech.

Dans une déclaration à Site info, El Harouali a exprimé son indignation face aux méthodes utilisées par certains gardiens de voitures informels, appelant les autorités à intervenir d’urgence pour organiser ce domaine.


« Les automobilistes sont victimes d’agressions, toutes catégories sociales confondues, même ceux travaillant dans la justice ou l’avocature», s’est-il insurgé.

Notre source a ainsi insisté sur la nécessité de mettre un terme à cette situation illégale en instaurant un tarif unifié et en délivrant des autorisations officielles aux gardiens de voitures.

N.M

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction N7 août 2025 - 13:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page