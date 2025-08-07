Marrakech: un militant dénonce les abus des gardiens de voitures (VIDEO)
Mohamed El Harouali, militant des droits de l’Homme et coordinateur de l’Observatoire national de lutte contre la corruption et de protection des deniers publics dans la région de Marrakech-Safi, a critiqué le chaos et d’anarchie qui règnent dans le secteur du gardiennage des voitures à Marrakech.
Dans une déclaration à Site info, El Harouali a exprimé son indignation face aux méthodes utilisées par certains gardiens de voitures informels, appelant les autorités à intervenir d’urgence pour organiser ce domaine.
« Les automobilistes sont victimes d’agressions, toutes catégories sociales confondues, même ceux travaillant dans la justice ou l’avocature», s’est-il insurgé.
Notre source a ainsi insisté sur la nécessité de mettre un terme à cette situation illégale en instaurant un tarif unifié et en délivrant des autorisations officielles aux gardiens de voitures.
N.M