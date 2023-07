Plages de Casablanca: la Toile se mobilise contre les loueurs de parasols (VIDEO)

De nombreux citoyens ont exprimé leur grande colère à l’encontre de l’exploitation cupide des plages par les propriétaires de parasols.

En effet, ces derniers n’hésitent pas à exiger des prix élevés pour la location de leurs parasols et chaises et occupent même de grands espaces, empêchant ainsi abusivement les estivants de s’installer avec leur propre matériel de plage.

Par conséquent, plusieurs utilisateurs des différents réseaux sociaux ont lancé une large campagne à l’encontre de ces propriétaires de parasols sur les plages de Casablanca. Ceci, dans le but citoyen de la libération de ces grands espaces illégalement occupés afin que les estivants puissent profiter gratuitement du sable des plages et jouir de la fraîcheur marine des plages des côtes méditerranéennes et atlantiques du Royaume.

A ce propos, un estivant a confirmé à Le Site info que les propriétaires de parasols et de chaises envahissent illégalement les plages et ne laissent presque aucun espace de libre où peuvent s’installer tranquillement les citoyens et leurs familles.

Et si un autre a renchéri dans le même sens, un seul a pris étrangement la défense des propriétaires de parasols. Et ce, en soutenant mordicus que ceux-ci « ont organisé les plages cette année et la plage de Aïn Diab de Casablanca s’est refait une beauté grâce à eux ».

Larbi Alaoui