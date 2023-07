Mazagan Beach & Golf Resort dévoile 3 académies pour une expérience estivale unique

Cet été, Mazagan Beach & Golf Resort a le plaisir de lancer trois prestigieuses académies axées sur le sport : ″Mazagan Football Academy″, ″Suleiman Zanfari Academy″ et ″Surf Academy″.

Football Academy :

Mazagan Football Academy, saluée pour ses précédentes éditions réussies grâce à son programme de formation d’excellence et son suivi individualisé, permet aux jeunes âgés de 6 à 16 ans de développer leurs compétences techniques, tactiques et physiques. Sous la tutelle d’une équipe de formateurs certifiés, les jeunes footballeurs bénéficient d’un accompagnement de qualité tout au long de la saison estivale. Les options de programme proposées par l’académie sont flexibles, allant jusqu’au 31 août, avec des abonnements mensuels, hebdomadaires ou des séances quotidiennes. De plus, des kits d’entraînement complets sont mis à leur disposition, leur permettant de personnaliser leur maillot à l’image des grands Clubs.

Suleiman Zanfari Academy :

Une nouvelle académie de Karting en partenariat avec le champion marocain Suleiman Zanfari, jeune prodige du sport automobile qui a brillamment porté les couleurs du Maroc lors de diverses compétitions internationales.

Cette académie accueille les jeunes de 5 à 16 ans, enthousiastes du karting, souhaitant se perfectionner ou s’adonner à leurs premiers tours de piste au sein d’un environnement à la fois sécurisé et divertissant. Des offres attrayantes sont élaborées proposant un programme intensif du lundi au vendredi, jusqu’au 31 août. Au cours de ces sessions, dispensées par d’éminents instructeurs, les jeunes passionnés du karting ont l’opportunité d’apprendre les techniques de pilotage des karts de compétitions. Ils bénéficient également d’un équipement de qualité ainsi que d’un kit de l’académie afin de parfaire leur expérience.

Surf Academy :

La Surf Academy, une nouvelle académie dédiée à ce sport nautique, ouvre grand ses portes cet été. Tous les mardis et jeudis, jusqu’au 31 août de 9h à midi, les jeunes âgés de 9 à 15 ans ont l’opportunité de participer à un programme complet de cours d’initiation au surf, encadrés par des formateurs diplômés, avec des équipements d’exercice fournis. Cette académie offre une occasion unique aux jeunes de découvrir le plaisir de glisser sur les vagues de l’océan Atlantique dans un environnement préservé.

Avec ces trois académies qui viennent étoffer l’offre Sports & Loisirs, Mazagan Beach & Golf Resort promet à ses hôtes un été mémorable, en proposant des expériences sportives enrichissantes dans un cadre exceptionnel.