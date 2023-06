Augmentation des tarifs des taxis: la wilaya de Casablanca fait le point

La wilaya de Casablanca-Settat a apporté un démenti concernant avoir reçu une suggestion ou une demande de révision de la tarification des taxis.

De même que la wilaya a affirmé avoir l’idée de mettre en œuvre une étude à propos de cette problématique de tarification, en concertation étroite avec tous les intervenants, dont la Fédération marocaine de défense du consommateur (FMDC), les services centraux et tous les partenaires du secteur, sans nulle exception, a précisé la même source Al Yaoum24.

Celle-ci a aussi précisé que cette initiative est due à la sensibilité de la question et ses conséquences socioéconomiques, d’après le communiqué du secrétariat régional unifié du secteur des taxis, relevant de l’Union marocaine du travail (UMT).

De même que d’après le même communiqué du syndicat précité, la wilaya a donné son accord et s’est dit prête à prendre en compte la situation difficile par laquelle passe les taximen et les professionnels, à cause de l’interruption des subventions, la congestion du trafic routier et l’augmentation des frais des transports, ainsi que la cherté de la vie.

A noter que le secrétariat régional unifié, relevant de l’UMT, a tenu une réunion avec les responsables de la wilaya, au siège de cette dernière.

Larbi Alaoui