Marrakech: un individu armé sème la panique

Par LeSiteinfo avec MAP

Un inspecteur de la préfecture de police de Marrakech a été contraint de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu âgé de 29 ans, qui était dans un état de forte impulsion et exposait des citoyens et des éléments de la police à un sérieux danger à l’aide d’une arme blanche.

Une patrouille de police avait interpellé le prévenu en flagrant délit de vol de deux individus sous la menace de l’arme blanche, a indiqué une source sécuritaire, ajoutant que le prévenu a opposé une résistance farouche à l’aide de deux couteaux, ce qui a contraint l’inspecteur de police à faire usage de son arme de service et tirer une balle qui a atteint le suspect au niveau de ses membres inférieurs.

Cette opération a permis de neutraliser le mis en cause qui a été évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires ainsi que la saisie du butin de deux vols et des deux couteaux utilisés dans cette agression, assure-t-on de même source. Le prévenu a été placé sous surveillance médicale à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer tous les actes criminels qui sont reprochés au mis en cause.

S.L.