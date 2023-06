Au cœur des abattoirs de Casablanca (VIDEO)

Les Abattoirs de Casablanca ont organisé, mardi, une journée portes ouvertes pour célébrer l’obtention des certifications ISO 22000 et ISO 9001.

Organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’évènement a été marqué par la présence de professeurs et étudiants de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, ainsi que de professeurs de la Faculté des Sciences Ben Msik de Casablanca.

Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir le processus de contrôle qualité des Abattoirs de Casablanca, ainsi que les différentes installations en matière d’énergies renouvelables.

Cette journée a débuté par une présentation des Abattoirs suivie d’une visite technique approfondie, permettant aux étudiants de se familiariser avec les installations des Abattoirs de Casablanca et les systèmes de réfrigération et de congélation, ainsi qu’un suivi des différentes étapes de l’abattage et de la découpe.

L’échange de perspectives entre les étudiants, les professeurs et les responsables de Casablanca Prestations a permis de créer un environnement d’apprentissage stimulant sur des sujets tels que l’innovation dans le domaine de la production alimentaire, les normes de sécurité alimentaire et les initiatives de durabilité mises en œuvre par les Abattoirs de Casablanca.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ces certifications ISO, qui témoignent de notre engagement envers la qualité, l’hygiène et l’environnement », a indiqué Houda Chichaoui, directrice des Abattoirs de Casablanca, ajoutant que cette journée portes ouvertes était l’occasion idéale de partager « notre expertise avec les futurs professionnels de l’agriculture et de la production animale, et de renforcer les liens avec les établissements d’enseignement supérieur spécialisés en la matière ».

Les Abattoirs de Casablanca continuent de jouer un rôle essentiel dans la production alimentaire durable et restent résolus à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité et d’hygiène.

