SIEL: la vérité sur le retrait du livre «Présence sur le lieu»

Mehdi Bensaïd a démenti les rumeurs selon lesquelles le livre «Présence sur le lieu» de l’anthropologue Abdellah Hammoudi a été retiré du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL).

Intervenant mardi dans l’émission «Nokta ila Satr» sur Al Aoula, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication a indiqué que le programme culturel du SIEL a été élaboré plusieurs mois plus tôt, précisant qu’une commission scientifique s’en est chargée. «Cette commission est indépendante et son travail n’est lié à aucune considération politique», explique Bensaïd.

Et d’ajouter que le livre de Abdellah Hammoudi ne figurait même pas sur la liste des ouvrages qui seront exposés dans le cadre du salon.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

H.M.