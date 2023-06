Abdelhak Najib et la MDJS célèbrent la sélection nationale avec « Les Lions de l’Atlas : Un miracle marocain »

Les Éditions Orion et Orion Productions, en collaboration avec la MDJS (La Marocaine des Jeux et des Sports), publient un Beau-livre dédié à l’épopée glorieuse de l’équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe du monde de la FIFA, organisée au Qatar, fin 2022. Cet ouvrage est un livre d’art de 280 pages, avec plus de 140 pages de textes et d’analyses d’un mois unique, riche en sensations fortes offertes par les Lions de l’Atlas au monde entier.

L’épopée des Lions de l’Atlas est illustrée de photos chargées d’émotions et traduisant les belles valeurs de courage, de solidarité, de patriotisme et d’amour familial dont ont fait montre aussi bien les joueurs de l’équipe nationale marocaine que les nombreux supporters marocains présents au Qatar.

« Cet ouvrage est une modeste contribution à l’écriture de l’Histoire du sport marocain et un hommage à la dynamique d’excellence que vit le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. » a déclaré Mr Abdelhak Najib, journaliste et écrivain, auteur de l’ouvrage.

« La vision éclairée de Sa Majesté porte ses fruits aujourd’hui, dans tous les domaines où le Maroc avance avec une grande détermination relevant des défis incroyables et réalisant des résultats importants pour l’avenir de notre Nation. Et le sport demeure l’une des industries les plus fortes pour conquérir le monde d’aujourd’hui et assurer le rayonnement d’un pays comme le Maroc qui chemine dans une bonne et durable dynamique d’excellence tous azimuts », ajoute Abdelhak Najib, qui précise que cette équipe nationale, tout comme toutes les grandes figures du sport national, mérite un Beau-livre comme hommage et comme remerciement pour tous les services rendus à la Nation et pour tout le bonheur insufflé dans le cœur des Marocains.

« La MDJS a soutenu ce noble et beau projet avec enthousiasme et sans hésitation. C’est notre devoir envers notre pays dont nous sommes immensément fiers. » a pour sa part déclaré Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS.