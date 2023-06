Dial Technologies présente une solutions d’IA innovante au GITEX Africa

Dial Technologies, l’un des pionniers de la transformation digitale et de l’intelligence artificielle au Maroc, une entreprise marocaine avec des bureaux à Casablanca, Dubaï et Bruxelles, lance sa suite de solutions autour de l’intelligence artificielle à l’occasion du Gitex Africa qui s’est tenu à Marrakech du 31 mai au 2 juin.

Cette participation témoigne de l’engagement continu de Dial Technologies à explorer de nouvelles opportunités sur le marché africain en plein essor. La compagnie indique que : « l’événement GITEX Africa a été une occasion exceptionnelle pour notre équipe de présenter notre gamme complète de produits et services liés à l’intelligence artificielle ».

La compagnie a présenté la solution « Sappiens », un générateur de chatbots permettant de créer et de déployer rapidement et efficacement des agents conversationnels intelligents multicanaux qui prennent en charge plusieurs dialectes, notamment le Darija marocain.

La société a pu discuter de ses services d’IA générative spécialement conçus pour la région de l’Afrique et du Moyen-Orient. De plus, elle a présenté des solutions RPA, qui ont déjà été déployées pour des clients au Moyen-Orient dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Dial Technologies a animé un « Tech Talk » sur l’entreprise augmentée par l’intelligence artificielle.

« Nous sommes ravis d’avoir participé à l’événement GITEX Africa qui place le Maroc au centre de l’innovation en Afrique et au Moyen-Orient », déclare Zouheir Lakhdissi, Directeur Général de Dial Technologies. Et de rajouter : « nous sommes fiers que le Maroc soit devenu un centre d’expertise exportant des services et des solutions dans le domaine de la transformation digitale au niveau mondial. La transformation autour de l’IA aujourd’hui est un changement majeur qui peut avoir un impact fondamental sur l’économie, et nous pensons que le Maroc doit s’y engager de manière forte et volontaire le plus tôt possible ».

Lakhdissi a par ailleurs indiqué : « nous avons reçu plusieurs milliers de visiteurs de plus de 50 nationalités différentes, qui ont manifesté un fort intérêt pour nos solutions basées sur l’intelligence artificielle ».